Жителей Кемерова предупредили о шуме и рыжих выбросах с 4 по 6 августа

Фото: Азот / ВКонтакте.

В Кемерове с 4 по 6 августа со стороны «Азота» возможны шум и рыжие выбросы. Об этом предупредили на предприятии.

Это связано с тем, что в ближайшие два дня на «Азоте» будут производиться плановые операции по пуску агрегата АК-72 №2 цеха № 15 по производству азотной кислоты.

На предприятии подчеркнули, что все работы выполняются в соответствии с требованиями технологических регламентов. Будет вестись постоянный мониторинг санитарно-защитной зоны.

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