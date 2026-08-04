Для кузбассовца диспансеризация обернулась неожиданным диагнозом

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В Новокузнецке врачи поликлиники № 9 нашли у мужчины, пришедшего на диспансеризацию, гепатит С. Об этом сообщили в Первой больнице, в структуру которой входит меедучреждение.

Вирус протекал скрыто и никак не проявлял себя. Для пациента диагноз оказался шоком – мужчина в сомнительных компаниях не был, татуировками не увлекался, наркотики не употреблял.

Благодаря обследованию пациенту было назначено своевременное лечение.

В больнице отметили, что гепатит С может протекать незаметно, при этом постепенно разрушать ткани печени хроническим воспалением. Впоследствии это приводит к циррозу, который создает благоприятную почву для мутаций и перерождения в онкологию.

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