В Кузбассе установили новые камеры на дорогах

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кузбассе установили новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, которые помогут выявлять лихачей на дорогах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Приборы фиксируют не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, проезд стоп-линии, движение на «красный», непристегнутый ремень, использование телефона во время движения и другие правонарушения. С начала года в Кузбассе при помощи таких камер выявлено более миллиона нарушений.

В этом году на дорогах Кузбасса установили десятки новых камер, в том числе пять в Кемерове: на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской; на улице 50 лет Октября, вблизи дома № 61 по проспекту Советскому; на улице Волгоградской, рядом с домом № 8; на улице Коммунистической, вблизи дома № 56; у дома № 18 на улице Кузбасской.

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