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НовостиПроисшествия4 августа 2026 2:03

Ударил ножом в спину: в Кузбассе двое приятелей зарезали мужчину

В Кузбассе будут судить двух мужчин по обвинению в убийстве
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе до суда дошло уголовное дело об убийстве, обвиняемыми по которому стали двое жителей Мысков. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

16 июля прошлого года мужчины пришли на участок, расположенный по улице Осенней, и напали на местного жителя. Один из соучастников ударил пострадавшего кулаком по лицу, а затем ножом в спину. Второй нанес удар клинком в грудь. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Нападавшие были задержаны следователями при силовой поддержке МВД и бойцов Росгвардии.

В ходе расследования была проделана огромная работа: допрошены более 25 свидетелей, проведено не менее 10 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, баллистическую, психолого-психиатрическую. Общий объем уголовного дела составил 9 томов.

Дальнейшую судьбу кузбассовцев решит суд.

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