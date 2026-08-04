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НовостиЧто происходит4 августа 2026 2:02

В Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6

В районе Прокопьевска произошло землетрясение
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: asgsr.ru.

Фото: asgsr.ru.

В понедельник, 3 августа, в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зарегистрирован в 22.56 в точке с координатами 53.92 широты и 86.60 долготы – это в районе села Верх-Егос Прокопьевского округа. Интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4,3 (оценка MSK64).

Землетрясение носило естественный характер.

Ранее мы писали, что в Кузбассе первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса, а тажке Роспотребнадзор Кузбасса назвал причины нашествия клещей в 2026 году.