В Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6

Фото: asgsr.ru.

В понедельник, 3 августа, в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зарегистрирован в 22.56 в точке с координатами 53.92 широты и 86.60 долготы – это в районе села Верх-Егос Прокопьевского округа. Интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4,3 (оценка MSK64).

Землетрясение носило естественный характер.

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