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НовостиЧто происходит4 августа 2026 7:05

Апартаменты помешали спасти дом: в Кузбассе суд изъял имущество должника на 43,8 млн рублей

Новокузнечанин за долг в 43,8 млн рублей лишился дома и земли
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новокузнецкий районный суд принял решение обратить взыскание на жилой дом и земельный участок местного жителя, задолжавшего общественному областному фонду более 43,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина долгое время игнорировал выплату долга, из-за чего истцы потребовали изъять его недвижимость. На заседании ответчик пытался доказать, что дом является его единственным жильем и не подлежит изъятию.

Однако суд выяснил, что у новокузнечанина также есть в собственности апартаменты, пригодные для проживания. Оценив доказательства, суд полностью удовлетворил требования о взыскании имущества. Должник пытался обжаловать вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Ранее мы писали, что в Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий, а еще в Кузбассе досрочно отремонтировали 11 автомобильных дорог.