Апартаменты помешали спасти дом: в Кузбассе суд изъял имущество должника на 43,8 млн рублей

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Новокузнецкий районный суд принял решение обратить взыскание на жилой дом и земельный участок местного жителя, задолжавшего общественному областному фонду более 43,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина долгое время игнорировал выплату долга, из-за чего истцы потребовали изъять его недвижимость. На заседании ответчик пытался доказать, что дом является его единственным жильем и не подлежит изъятию.

Однако суд выяснил, что у новокузнечанина также есть в собственности апартаменты, пригодные для проживания. Оценив доказательства, суд полностью удовлетворил требования о взыскании имущества. Должник пытался обжаловать вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

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