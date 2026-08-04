Кинотеатр за рубль: в Кузбассе ищут инвестора для восстановления памятника архитектуры

В Прокопьевске выставлен на торги объект культурного наследия - кинотеатр им. Н. Островского, построенный еще в 1932 году. Об этом сообщил в администрации города.
Начальная цена здания площадью свыше 3,4 тысячи квадратных метров и земельного участка составляет всего один рубль. Торги продлятся до 24 августа 2026 года.
Главное условие для инвестора - сохранить исторический экстерьер и интерьеры здания, а также прилегающий бульвар и скульптуру писателя.
Для восстановления памятника архитектуры предприниматели и юрлица могут воспользоваться льготным государственным кредитованием: под 6% годовых при создании отеля от трех звезд и под 9% - для других вариантов адаптации здания.
Подробная информация о торгах и региональных мерах поддержки опубликована на официальном инвестиционном портале «Наследие.дом.рф».
Ранее мы писали, что в Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий, а еще в Кузбассе досрочно отремонтировали 11 автомобильных дорог.