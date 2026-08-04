Кинотеатр за рубль: в Кузбассе ищут инвестора для восстановления памятника архитектуры

Фото: "Культура Прокопьевска"/"ВКонтакте".

В Прокопьевске выставлен на торги объект культурного наследия - кинотеатр им. Н. Островского, построенный еще в 1932 году. Об этом сообщил в администрации города.

Начальная цена здания площадью свыше 3,4 тысячи квадратных метров и земельного участка составляет всего один рубль. Торги продлятся до 24 августа 2026 года.

Главное условие для инвестора - сохранить исторический экстерьер и интерьеры здания, а также прилегающий бульвар и скульптуру писателя.

Для восстановления памятника архитектуры предприниматели и юрлица могут воспользоваться льготным государственным кредитованием: под 6% годовых при создании отеля от трех звезд и под 9% - для других вариантов адаптации здания.

Подробная информация о торгах и региональных мерах поддержки опубликована на официальном инвестиционном портале «Наследие.дом.рф».

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