СГК в летний период продолжает запасать топливо к новому отопительному сезону

Фото: СГК Кузбасс.

Энергетики региона начали активно наращивать запасы топлива с весны. Именно в это время электростанции проходят так называемый «технологический ноль», когда склады зачищаются от старых запасов и начинается укладка свежего топлива.

На начало августа 5 электростанций СГК в Кузбассе суммарно завезли 819 тысяч тонн каменного угля, что составляет более 70% от максимальной вместимости складов. Половина топлива приходится на самые крупные по установленной мощности Томь-Усинскую ГРЭС и Беловскую ГРЭС. Вторая половина — на три кемеровские электростанции, обеспечивающие теплом областной центр.

Фото: СГК Кузбасс.

Сформированных запасов уже достаточно, чтобы уверенно начать новый отопительный сезон, который традиционно стартует в регионе в середине сентября. До него осталось без малого 1,5 месяца.