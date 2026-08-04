Шестеро кемеровчан устроили потасовку на улице и поплатились

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В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности участников уличного конфликта, произошедшего на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Сообщение о драке поступило в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» из службы «112» и из публикаций в социальных сетях: между шестью прохожими - пятью мужчинами и одной женщиной - вспыхнула словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате один из участников получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Прибывшие на место патрульные составили в отношении пяти нарушителей административные протоколы за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). По решению суда каждому из них назначен штраф в размере 2 000 рублей.

Пострадавшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет определена степень тяжести вреда здоровью.

Ранее мы писали, что в Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий, а еще в Кузбассе досрочно отремонтировали 11 автомобильных дорог.