Огнестрел, электрошокеры и ножи: с чем жители Кузбасса пытались пройти в здания судов

Фото: ГУФССП по Кузбассу.

С начала 2026 года судебные приставы по ОУПДС предотвратили пронос около полутора тысяч запрещенных предметов в здания судов. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Среди изъятого арсенала оказались 53 единицы огнестрельного оружия, 222 газовых и травматических пистолета, 617 боеприпасов, 466 единиц холодного оружия и 77 электрошокеров. Кроме того, сотрудники ведомства выявили почти две тысячи других предметов, представляющих потенциальную угрозу для окружающих.

В ведомстве напомнили, что перед входом посетителей всегда знакомят со списком запрещенных вещей, а при обнаружении правонарушений или признаков преступлений граждан задерживают и передают полиции.

Ранее мы писали, что в Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий, а еще в Кузбассе досрочно отремонтировали 11 автомобильных дорог.