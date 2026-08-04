В Кузбассе приостановили работу опасных участков шахты и разреза

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В Кузбассе судебные приставы приостановили эксплуатацию двух опасных производственных участков на угольных предприятиях из-за нарушения требований промышленной безопасности, создававших угрозу жизни и здоровью рабочих. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Новокузнецкий отдел судебных приставов приостановил работу участка угольного разреза сроком на 90 суток. В то же время приставы Белова и Беловского района на 30 суток опечатали конвейерный штрек на местной шахте. Предприятия признаны виновными по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Исполнение судебных решений находится под регулярным контролем сотрудников ведомства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще 29 кузбасских студентов выиграли по миллиону рублей на свои научные стартапы.