В Кемеровском округе открыли два новых медпункта для 2,4 тысячи жителей

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кемеровском муниципальном округе начали работу два новых медицинских пункта: фельдшерско-акушерский пункт в селе Мазурово и фельдшерский здравпункт в деревне Мозжуха. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В современных модульных зданиях созданы комфортные условия для пациентов и персонала. Теперь более 2,4 тысячи местных жителей, включая полтысячи детей, смогут на месте проходить профосмотры, вакцинацию, получать неотложную помощь и проводить телемедицинские консультации с врачами районной больницы.

Обновление сельских медучреждений проводится в регионе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще 29 кузбасских студентов выиграли по миллиону рублей на свои научные стартапы.