В Кемерове досрочно завершили ремонт дороги на улице Нахимова

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Работы на нескольких крупных объектах уже полностью завершены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты полностью обновили дорожное покрытие и нанесли разметку на Логовом шоссе, улице Кирова (от Кузнецкого до Островского), проезде Притомского проспекта и автодороге от улицы Марата до границы города.

Кроме того, с опережением графика - сразу за 2026 и 2027 годы - отремонтирован участок улицы Нахимова от Шахтеров до Ракитянского.

Сейчас подрядчики обустраивают тротуары на улице Угловой и обновляют увеличенный участок на улице Веры Волошиной.

Благодаря решению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в программу дополнительно включили участки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Марковцева, где сейчас укладывают новый асфальт.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще 29 кузбасских студентов выиграли по миллиону рублей на свои научные стартапы.