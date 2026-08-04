МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном МЧС.

5 и 6 августа на территории региона пройдут сильные дожди с грозами, местами возможен град. Также прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду.

Спасатели настоятельно призывают жителей Кузбасса не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях, соблюдать меры предосторожности на улице и на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо сразу обращаться по единому номеру экстренных служб - 112.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще 29 кузбасских студентов выиграли по миллиону рублей на свои научные стартапы.