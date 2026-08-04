Погода в Кузбассе 5 августа 2026 года: жара, грозы и шквалистый ветер

Фото: архив "КП". Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 5 августа 2026 года сохранится аномально жаркая погода. При этом жителей региона предупредили о грозах, сильных дождях, граде и шквалистом усилении ветра.

Ночью по региону ожидается +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах возможны сильные дожди. Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Погода в Кемерове 5 августа 2026 года

В Кемерове ночью температура воздуха составит +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу.

Погода в Новокузнецке 5 августа 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается около +20 градусов, днем температура воздуха составит +24...+25 градусов. По прогнозу, в течение суток будет преобладать пасмурная погода. Существенных осадков не ожидается. Ветер южного направления 2-5 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

В регионе ожидается усиление непогоды

Синоптики предупреждают, что в период с ночи 5 августа 2026 года по ночь 7 августа местами по области ожидаются грозы, сильные дожди и град. 5 и 6 августа при грозах возможны шквалистые порывы юго-западного ветра до 18-23 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность во время гроз, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также учитывать возможное ухудшение погодных условий при поездках.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще 29 кузбасских студентов выиграли по миллиону рублей на свои научные стартапы.