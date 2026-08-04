Кемеровчан бесплатно научат спасать жизни

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Жителей и гостей Кемерова приглашают освоить ключевые навыки спасения жизни на открытом мастер-классе. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Бесплатное занятие пройдет в среду, 5 августа, с 17.00 до 19.00 в ледовом дворце «Кузбасс» (пр. Притомский, 12, вход со стороны гостиницы «Лед»). Предварительная запись не требуется.

Под руководством специалистов участники отработают базовые навыки: проведение сердечно-легочной реанимации, остановку кровотечений, помощь при удушье и потере сознания, а также правильный алгоритм вызова скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.