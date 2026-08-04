ГЖИ Кузбасса рассказала, как сэкономить на коммуналке во время отпуска

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса, уезжающие в отпуск или на дачу на срок от пяти дней и более, имеют право на перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги. Об этом напомнили в Госжилинспекции Кузбасса.

Без дополнительных условий перерасчет можно сделать за услугу по вывозу мусора. Плату за воду, свет и газ пересчитают только при отсутствии счетчиков и при официальном подтверждении, что установить их технически невозможно. Отопление, содержание жилья, капремонт и общедомовые нужды перерасчету не подлежат.

Заявление и документы, подтверждающие период отсутствия (билеты, чеки из отеля, справка из СНТ), нужно подать поставщику услуг до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Максимальный срок перерасчета составляет шесть месяцев.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.