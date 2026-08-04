В Новокузнецке продолжают откачивать воду с затопленных территорий

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка продолжаются непрерывные работы по ликвидации последствий обильных осадков. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Сегодня специалисты проводят земляные работы и копают котлован для установки дополнительной помпы.

Глава города лично проверил укрепление береговой линии Алениного ручья, работу насосов спасателей МЧС у Зыряновской котельной и пообщался с жителями подтопленных улиц, во дворах которых также работают помпы.

Перед специалистами МБУ «Защита населения» поставлена задача полностью расчистить шандор, а коммунальные службы продолжают мониторинг канав и коллекторов.

Жителям затапливаемых зон напоминают: при возникновении проблем следует немедленно обращаться в районную администрацию или ЕДДС.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.