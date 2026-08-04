Новокузнечанин остался без денег и ночной гостьи, заказав услугу через интернет

Фото: архив "КП". Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новокузнецкие полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в обмане клиента. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

С заявлением о хищении около 18 тысяч рублей в отдел полиции обратился 34-летний горожанин. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и договорился о встрече. Приехав по адресу, девушка потребовала предоплату. Получив перевод на карту, она оставила в квартире свою сумочку с косметикой и под предлогом оплаты вызванного такси выбежала на улицу, после чего скрылась.

Оперативники быстро установили и задержали подозреваемую. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат, а еще МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды в ближайшие дни.