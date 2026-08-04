Присяжные в Кемерове оправдали одного из фигурантов громкого дела об убийстве

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Кемеровский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей огласил приговор двум местным жителям, обвинявшимся в преступлениях прошлых лет (события 2012 и 2016 годов). Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Один из фигурантов признан виновным в организации заказного убийства человека в связи с его служебной деятельностью. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Второй подсудимый был полностью оправдан по обвинению в организации убийства по найму, однако его признали виновным в повторном пьяном вождении: мужчине назначили обязательные работы и лишили водительских прав.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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