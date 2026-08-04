Помог знакомому: в Кузбассе полицейского осудили за шаловливые руки

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Юргинский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника местного отдела по вопросам миграции МВД. Его признали виновным в незаконном использовании и передаче персональных данных несовершеннолетнего (п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Экс-майор из личной заинтересованности решил оказать услугу своему знакомому. Воспользовавшись служебным доступом к закрытой ведомственной системе миграционного учета МВД России, он нашел конфиденциальную информацию о подростке, скопировал ее и переслал приятелю в сообщении.

В ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, осужденному на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом, обработкой и хранением персональных данных.

На момент публикации приговор суда в законную силу еще не вступил.

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