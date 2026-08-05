Кузбасским работодателям выплатили более 143 млн рублей за льготников

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

Более 143 миллионов рублей направило Отделение Социального фонда по Кузбассу за последние пять лет на субсидирование предприятий, трудоустраивающих льготные категории граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря этой программе трудоустроиться смогли уже свыше 2,7 тысячи кузбассовцев. В рамках господдержки Соцфонд возмещает работодателям часть расходов на зарплату - от трех до шести региональных МРОТ (от 105,6 тысячи до 211,3 тысячи рублей) с учетом страховых взносов. Это снижает финансовые затраты бизнеса на адаптацию персонала.

С 2025 года программа получила новый импульс и развивается в рамках национального проекта «Кадры». Она помогает находить работу ветеранам СВО, членам семей погибших военнослужащих, людям с инвалидностью, уволенным в запас военным, а также одиноким и многодетным родителям.

Оформить субсидию компании могут на официальном сайте Социального фонда или обратившись по телефонам регионального контакт-центра.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а еще Роспотребнадзор напомнил кузбассовцам о правилах выбора арбузов и дынь.