В Новокузнецке произвели инновационные рельсы для тяжеловесного движения

Фото: Денис Рассохин.

В Новокузнецке создали инновационные рельсы Р71/Р65, предназначенные для соединения рельсов двух типов в путях с тяжеловесным движением, которые должны обеспечивать пропуск поездов с массой до 12 тыс. тонн. В целях повышения надежности и межремонтной наработки для таких участков пути в России впервые будут применены рельсы ЕВРАЗ ЗСМК нового профиля Р71.

При строительстве и модернизации путей с усилением их конструкции для тяжеловесного движения приходится соединять рельсы различных типов. Существующие конструктивные решения, опирающиеся на их сварку в специальный переходный рельс, имеют недостатки: требуется постоянный ремонт, накапливаются расстройства конструкции и снижается эффективность использования. Главная же проблема прежних решений заключалась в том, что динамические нагрузки воздействовали лишь на ограниченный участок, содержащий «слабое место» - сварной стык, а не распределялись по всей длине конструкции.

Инновационная конструкция переходного рельса ЕВРАЗ ЗСМК обеспечивает плавное и равномерное перераспределение нагрузок. Специалисты комбината разработали и произвели его совместно с сотрудниками Приволжского госуниверситета путей сообщения и Новосибирского стрелочного завода. Полуфабрикатом выступил рельс Р71 производства сибирского меткомбината. После механической обработки профиль Р71, сохранившийся с одной стороны рельса, через специально разработанный уклон профиля головки обеспечивает плавный переход на профиль Р65 с другой стороны. Это ведёт к снижению динамики взаимодействия рельсов с колёсами подвижного состава.

Переходные рельсы ЕВРАЗа прошли полигонные испытания на экспериментальном кольце ВНИИЖТ и продемонстрировали положительные результаты по всем показателям надёжности, безопасности и воздействия на путь. Они могут уверенно использоваться для пропуска тяжеловесных поездов с массой от 6 до 12 тыс. тонн. Сейчас планируется укладка переходных рельсов вместе с рельсами основной конструкции Р71 в опытный участок пути Забайкальской железной дороги для проведения эксплуатационных испытаний с участием специалистов ЦДИ ОАО «РЖД», ВНИИЖТ и сервисного подразделения ЕВРАЗ Торговой компании. Как заявляют к компании, пока аналогов рельсам Р71/Р65 в мировой практике нет.

«Создание переходного рельса - это результат тесного сотрудничества наших инженеров-металлургов, ученых и железнодорожников. Мы гордимся тем, что предлагаем рынку решения, которые не только повышают надежность и безопасность движения,

но и открывают новые возможности для развития современной железнодорожной инфраструктуры», - подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.