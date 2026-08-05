В Кузбассе «гаражную амнистию» официально продлили ещё на пять лет

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года жители Кузбасса зарегистрировали в упрощенном порядке 603 объекта - 250 гаражей и 353 земельных участка под ними. Об этом сообщили в Росреестре Кузбасса.

Всего за время действия «гаражной амнистии» с сентября 2021 года законными собственниками стали владельцы 5 698 объектов общей площадью свыше 121 тысячи квадратных метров.

Программа позволяет бесплатно оформить в собственность капитальные гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, а также землю под ними по упрощенной процедуре - даже по старым чекам или договорам на подключение к сетям.

Изначально действие закона должно было завершиться осенью 2026 года, однако его продлили еще на пять лет. Руководитель регионального Росреестра Ольга Тюрина подчеркнула, что высокая востребованность программы позволит еще большему числу кузбассовцев спокойно распоряжаться своим имуществом.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.