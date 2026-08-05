Попытка заработать в Сети закончилась для кузбассовца колонией строгого режима

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Юргинский городской суд вынес приговор ранее не судимому местному жителю, обвинявшемуся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В марте 2026 года мужчина согласился работать курьером-закладчиком через интернет. В его задачи входило забирать оптовые партии запрещенных веществ, перевозить их, фасовать и раскладывать по тайникам. В мае фигурант забрал из леса оптовую партию наркотика массой почти пять килограммов, поместил в автомобиль, однако сразу же был задержан оперативниками.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.