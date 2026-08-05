В Кемерове задержали троих серийных домушников

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали троих ранее судимых 37-летних жителей Киселевска. Их подозревают в серии квартирных краж, жертвами которых стали как минимум пятеро кемеровчан. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Злоумышленники проникали в частные дома и квартиры, взламывая окна и двери, после чего выносили золотые украшения, наручные часы и туристическое снаряжение.

Полицейские отследили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, и задержали их прямо на въезде в областной центр. В ходе обысков в машине и по местам жительства задержанных изъята часть похищенного.

Возбуждено пять уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража», фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия их заключили под стражу.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.