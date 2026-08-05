Кемеровский суд оштрафовал мужчину и после ДТП с его 13-летним сыном

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Кемерове мировой судья вынес приговор местному жителю, признав его виновным в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность, представляющую опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщили в следственном комитете и прокуратуре Кузбасса.

Мужчина купил своему 13-летнему сыну мощный мотоцикл Sharmax Power Max 190 Miami. Зная, что байк является источником повышенной опасности, а у подростка нет прав, отец систематически разрешал ему кататься по кемеровским улицам.

В мае 2026 года школьник выехал на автодорогу общего пользования и возле магазина по улице Горноспасательная врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП мальчик получил травмы.

В суде отец полностью признал вину. С учетом позиции гособвинителя суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, а сам мотоцикл конфисковал в доход государства.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.