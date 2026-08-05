Благоустройство улицы Весенней в Киселевске реализуется при поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Город Киселевск, признанный победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году, продолжает системно обновлять и благоустраивать общественные пространства. Значимым этапом этого процесса является реконструкция улицы Весенней, которая сейчас находится в активной стадии строительства.

Зона реконструкции расположена в районе «Красный камень», протянувшись вдоль одной из основных дорог квартала - улицы Весенней. С запада к ней примыкает торговый центр, а через дорогу расположена жилая застройка. В шаговой доступности находятся образовательные учреждения, в пределах 10-минутной пешей прогулки - крупный торговый центр и «Площадь Торжеств». Улица Весенняя выступает связующим элементом между жилыми кварталами, коммерческими объектами и общественными зонами, создавая удобные пешеходные маршруты и повышая комфорт городской среды.

Улица располагается недалеко от парка Весенний, обновленного в прошлом году при поддержке угольщиков. Парк представляет собой общественное пространство для семейного отдыха с детьми и активного досуга любителей спорта. Дальнейшее преображение улицы выбрали сами жители в ходе голосования, а проект был сформирован с учетом их предложений - это одно из обязательных требований конкурса Минстроя России. В рамках благоустройства планируется обновление тротуаров, модернизация освещения, создание безопасных пешеходных маршрутов и озелененных зон отдыха.

«Работы по благоустройству улицы Весенней координируются с городскими и региональными программами развития. Уже построен физкультурно-оздоровительный комплекс и частично обновлена коммунальная инфраструктура. Были отремонтированы участки самой улицы и дорога на улице 50 лет Города, а также проведен капитальный ремонт «Площади Торжеств». Такой комплексный подход к благоустройству, интегрированный с ранее реализованными проектами, способствует формированию качественной среды в районе «Красный камень» и поддерживает общую стратегию развития Киселевска», - отметил глава городского округа Кирилл Балаганский.

Успешное участие в федеральном конкурсе Минстроя проходит благодаря системной работе муниципалитета и поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс, которые оказывают экспертную и организационную помощь при подготовке конкурсных заявок. Это повышает их качество и конкурентоспособность. Такой формат взаимодействия уже доказал свою эффективность: проекты Киселевска регулярно входят в число победителей и успешно реализуются. Ранее совместно с угольщиками в Киселевске уже был воплощен в жизнь ряд значимых проектов по обновлению городского пространства. Так, в 2023 году за счет федеральных средств реконструировали экопарк «Березовая роща», который впоследствии стал лауреатом Всероссийской премии «Парки России», и сегодня является одной из главных площадок в городе для проведения масштабных спортивных мероприятий разного уровня. В 2025 году введен в эксплуатацию парк «Весенний», продолжением которого является улица Весенняя.

Работа по привлечению федерального финансирования продолжается. В 2026 году муниципалитет при поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс направил новую заявку на конкурс с инициативой благоустройства территории у храма иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Итоги конкурса будут подведены в августе 2026 года. В случае победы город получит дополнительную федеральную поддержку, а жители - новое многофункциональное и удобное пространство для отдыха.