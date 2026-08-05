Прокуратура Кузбасса помогла мальчику-инвалиду снова выходить на улицу

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецком районе удалось решить проблему с доступной средой для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Повод для проверки дало обращение местной жительницы, чей сын передвигается на инвалидной коляске. Подъезд многоквартирного дома не был приспособлен для нужд маломобильных граждан, из-за чего мальчик длительное время не имел возможности самостоятельно выходить на улицу.

После принятых надзорным ведомством мер реагирования жилищные права ребенка-инвалида были полностью восстановлены, а в подъезде установили удобный пандус.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.