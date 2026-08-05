Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2026 9:16

Прокуратура Кузбасса помогла мальчику-инвалиду снова выходить на улицу

В Новокузнецком районе прокуроры добились установки пандуса в подъезде
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецком районе удалось решить проблему с доступной средой для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Повод для проверки дало обращение местной жительницы, чей сын передвигается на инвалидной коляске. Подъезд многоквартирного дома не был приспособлен для нужд маломобильных граждан, из-за чего мальчик длительное время не имел возможности самостоятельно выходить на улицу.

После принятых надзорным ведомством мер реагирования жилищные права ребенка-инвалида были полностью восстановлены, а в подъезде установили удобный пандус.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.