В Кузбассе оштрафовали управляющие компании в четырех городах

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Госжилинспекция Кузбасса привлекла к административной ответственности ряд управляющих и ресурсоснабжающих компаний за нарушения при содержании жилых домов и оказании коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В списке нарушителей оказались организации из Новокузнецка (ОО «КИК», ООО «ЭнергоТранзит», МКП «ВКХ»), Междуреченска (ООО «УК 101 квартал»), Киселевска (ООО «Комфорт+») и Прокопьевска (ООО «УК «Развитие»», МУП «СУМКД»).

Инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние подъездов и фасадов, аварийное состояние инженерных сетей и течи, перебои с подачей горячей и холодной воды, а также отсутствие регулярной уборки во дворах. В результате недобросовестные компании получили штрафы размером до 55 тысяч рублей и официальные предписания устранить все выявленные недочеты.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.