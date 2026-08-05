В Кемерове открыли мемориальную доску выдающемуся горняку Александру Барредо

Фото: пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в преддверии Дня шахтера установила в Кемерове мемориальную доску в честь выдающегося деятеля угольной промышленности, Почетного гражданина Кемеровской области Александра (Аваскаля Карлоса) Барредо. Он возглавлял Кедровский угольный разрез с 1966 по 1983 год и внес значительный вклад в становление предприятия и развитие жилого района Кедровка.

Мемориальную доску установили на фасаде Дворца культуры «Содружество», который был построен в горняцком поселке по инициативе Александра Барредо. За 17 лет руководства предприятием при его участии также построены стадион «Горняк», музыкальная школа, жилые дома для шахтерских семей, благоустроены парки.

«С именем Аваскаля Карлоса Барредо связан один из самых ярких периодов в истории Кедровского разреза и жилого района Кедровка. За годы его руководства Кедровским разрезом была проведена масштабная модернизация предприятия, обновлен парк карьерной техники, введена в эксплуатацию обогатительная фабрика. Разрез получил мощный импульс развития, а вместе с ним рос и горняцкий поселок. Во многом именно благодаря его инициативам Кедровка приобрела свой современный облик. Имя Барредо хорошо знакомо не только нашим горнякам, но и каждому жителю района», - рассказал директор Кедровского угольного разреза Юрий Гук.

Александр (Аваскаль Карлос) Барредо (1930-2016 гг.) в шестилетнем возрасте был перевезен из Испании в СССР вместе с детьми, чьи родители воевали с мятежниками. Окончил Московский горный институт и по распределению был направлен в Кузбасс. За выдающиеся производственные достижения удостоен высшей награды СССР - ордена Ленина, полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер золотого знака «Шахтерская доблесть».

В Музее угля и трудовой славы Кедровского угольного разреза Александру Барредо посвящена отдельная экспозиция, в которую вошли уникальные архивные документы, фотографии из личного архива семьи, рукописная автобиография. Имя легендарного директора также носит работающий на предприятии карьерный самосвал БЕЛАЗ.