Кемеровчанина арестовали на 8 суток за непристойное поведение в автобусе

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские оперативно установили и задержали 55-летнего местного жителя, совершавшего непристойные действия в салоне рейсового автобуса. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Видеозапись с проступком мужчины сотрудники полиции обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Спустя некоторое время в дежурную часть поступил звонок от 50-летней кемеровчанки. Женщина сообщила, что возле супермаркета на проспекте Октябрьском в фонтане лежит мужчина, похожий на разыскиваемого нарушителя.

Прибывший экипаж задержал горожанина, однако объяснить свое поведение он не смог. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), суд назначил ему восемь суток административного ареста.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.