Семьи из Кузбасса могут подать заявку в проект «Лаборатория семейных ценностей»

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России открылся прием заявок на участие в программе «Лаборатория семейных ценностей», реализуемой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, принять участие в ней могут и семейные пары из Кузбасса.

Проект направлен на подготовку авторов контента и организаторов мероприятий, которые создают просветительские и культурные инициативы о семье.

Как сообщили организаторы проекта, идея создания площадки принадлежит супругам Юрию и Анне Ежовым. На основе опыта проведения семейных лагерей они решили создать пространство, где активные семьи смогут получать профессиональные знания для запуска собственных общественных и медиапроектов.

Подать заявки до 24 августа могут семейные пары, которые уже ведут блоги или организуют тематические события. По итогам отбора лучшие участники встретятся в Национальном центре «Россия», где под руководством топ-менеджеров медиаплатформ и известных блогеров разработают собственные инициативы, а наиболее успешные проекты получат финансовую и экспертную поддержку.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.