В Кузбассе стартовала третья смена в детских лагерях и санаториях

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе стартовала третья смена летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

За это лето в лагерях, санаториях и на туристических маршрутах как внутри региона, так и за его пределами уже отдохнули и набрались сил перед учебным годом 125 тысяч кузбасских детей.

Илья Середюк рассказал, что в регионе продолжат системно развивать инфраструктуру детского отдыха, чтобы школьники имели все возможности не только для оздоровления, но и для развития талантов. В частности, в следующем году в городе Белово начнется строительство двух новых современных корпусов на базе патриотического центра «Авангард».

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.