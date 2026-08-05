Погода в Кузбассе 6 августа 2026 года: грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер

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В Кузбассе 6 августа 2026 года сохранится неустойчивая погода. Синоптики предупреждают о грозах, сильных и очень сильных дождях, ливнях, крупном граде и шквалистом усилении ветра.

Ночью по области температура составит +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. При грозах возможно шквалистое усиление до 23 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах возможны сильные дожди. Днем прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы.

Погода в Кемерове 6 августа 2026 года

В Кемерове ночью температура воздуха составит +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, днем местами возможна гроза.

Погода в Новокузнецке 6 августа 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается около +19 градусов, днем воздух прогреется до +23...+26 градусов. По прогнозу, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода. Возможны небольшие дожди, местами грозы. Ветер южного и юго-западного направления 3-5 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Штормовое предупреждение

По данным специалистов, неблагоприятные погодные явления ожидаются во второй половине дня 5 августа, в течение 6 августа 2026 года и ночью 7 августа. При грозах местами возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление юго-западного ветра до 18-23 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов, а еще в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града.