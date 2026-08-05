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НовостиЧто происходит5 августа 2026 22:32

Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигранта на пожилого кемеровчанина

В Кемерове следователи проводят проверку после избиения пожилого горожанина
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее информация о происшествии распространилась в социальных сетях: в августе в Кемерове иностранный гражданин из-за незначительного повода ударил 70-летнего местного жителя. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

По факту травмирования пожилого человека следователи проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя областного следственного управления Александру Кустову доложить о промежуточных результатах проверки, исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов, а еще в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града.