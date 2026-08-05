Трещины, сырость и плесень: жильцы аварийного дома в кузбасском поселке обратились в СК РФ

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В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в поселке Староабашево Новокузнецкого муниципального округа. Обращение от граждан поступило на горячую линию информационного центра СК России.

Двухэтажный дом 1960 года постройки на улице Линейной находится в критическом состоянии: стены покрыты трещинами, крыша протекает, а из-за износа коммуникаций в квартирах зимой холодно и распространяется плесень. Здание признали аварийным еще в 2022 году, однако запланированный на 2026 год срок расселения власти перенесли на неопределенный срок.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного ведомства Александру Кустову представить подробный доклад о ходе расследования дела и принятых мерах по защите прав жильцов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов, а еще в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града.