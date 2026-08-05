Водопровод, отремонтированная школа и тротуары: в Кемерове оценили развитие поселка Плешки

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал в своих соцсетях, что провел выездную встречу с активистами и территориальным общественным самоуправлением микрорайона Плешки в Заводском районе. Участники обсудили уже реализованные проекты и планы по дальнейшему благоустройству поселка.

За последний год в Плешках построили новый водопровод для улиц Таврической, Норильской, 1-й и 2-й Камышинской, капитально отремонтировали школу с детским садом на улице Зейской, отсыпали дороги частного сектора и проложили новые тротуары.

По инициативе местных жителей на 1-й Камышинской появилось футбольное поле, а городские власти пообещали передать ребятам стол для настольного тенниса. В ближайшее время в поселке пройдет совместный субботник по расчистке заросших участков от американского клена.

Кроме того, глава города поручил руководителю Заводского района Марату Нагаеву совместно с коммунальщиками обследовать участки дорог, системы водоотвода и уличного освещения, на которые указали жители.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов, а еще в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града.