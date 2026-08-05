Жителя Кузбасса наказали за опасную поездку

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 17-летнего подростка и его взрослого знакомого за грубое нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Поводом для проверки стала публикация в социальных сетях, где сообщалось о катающихся по городу несовершеннолетних. Инспекторы быстро разыскали и остановили «Ладу Гранту». За рулем находился 17-летний юноша без водительских прав, а на пассажирском сиденье - 30-летний владелец машины.

Автомобиль поместили на спецстоянку, а участников поездки вызвали в отдел полиции. В отношении подростка составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа до 15 000 рублей. Хозяина авто также привлекли к административной ответственности за передачу руля человеку без прав.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов, а еще в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града.