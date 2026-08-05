Ландыши для фармацевтической промышленности будут выращивать в Кемерове: 40 слушателей седьмой «Школы фермера» защитили свои проекты

40 слушателей седьмой «Школы фермера» защитили свои проекты.

5 августа состоялась защита проектов седьмого потока образовательной программы «Школа фермера» в Кемерово. Организованный Россельхозбанком проект при поддержке Правительства области и Министерства сельского хозяйства региона реализовывался на площадке Кузбасского аграрного университета имени В. Н. Полецкого. Он предназначается для владельцев личных подсобных хозяйств, руководителей и сотрудников сельхозпредприятий малого и среднего бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Темами потока стали «Сельский агротуризм» и «Агродроны в сельском хозяйстве». В 2026 году диплом государственного образца с присвоением квалификации «Фермер-менеджер» получили 40 человек, 8 из них — ветераны СВО и члены их семей.

«За шесть лет «Школа фермера» выпустила 240 специалистов в Кемеровской области. В этом году мы обучили еще 40 человек. Слушатели этого потока повысили свои знания в областях, которые сейчас эксперты называют наиболее перспективными. Не вызывает сомнений, что применение агродронов для мониторинга, обработки посевов и других целей в сельском хозяйстве будет только расти. Это означает, что фермерам нужно знать, как с ними управляться и эффективно использовать. Также рано или поздно перед многими встает вопрос, как привлечь туристов для посещения своего хозяйства, пока этот тренд не перехватили конкуренты. Банк дает возможность фермерам смотреть в будущее с уверенностью и видеть перспективы раньше других», — рассказал директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин.

Областные власти поддерживают образовательную инициативу банка, высоко оценивая важность проекта для развития сельского хозяйства территории.

«"Школа фермера" позволяет малым предпринимателям на селе разобраться в программах поддержки, дает понимание, откуда можно стартовать со своей идеей, к кому обратиться за поддержкой и правильно оформить документы. Люди не боятся пробовать, мечтать и создавать новое, либо расширять свое дело, сокращать издержки, повышать квалификацию», — отметил министр сельского хозяйства Кузбасса Александр Кривцов.

В ходе обучения проекты участников нередко претерпевают серьезные изменения. Будущий фермер Мария Сулаева пришла в Школу с идеей выращивания луковичных цветов с круглогодичной выгонкой. Однако теперь она активно разрабатывает идею «Двенадцати месяцев» — создание агробиотехнологического комплекса полного цикла для микроклонального размножения, адаптации и выращивания ландыша.

«Проект предполагает формирование собственного корневищного и сырьевого фонда майского ландыша, производство товарной срезки и накопления биомассы, необходимой для выхода на рынок фармакологических продуктов. Основное применение — кардиология. Инвестиции в производство — от 8 до 12 млн рублей. Требуется еще доработка специалистам по направлениям, но «Школа фермера» дала мне знания и смелость «замахнуться» на такой проект и я очень за это благодарна педагогам», — рассказала Мария Сулаева.