В Новокузнецке разоблачили подставного директора

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В Новокузнецке завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Горожанина обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В августе прошлого года фигурант передал свой паспорт незнакомцу, чтобы занять должность руководителя в строящейся фирме без намерения реально заниматься бизнесом. В результате в ЕГРЮЛ внесли заведомо ложные сведения о руководителе строительной компании.

Обман раскрыли сотрудники налоговой службы: выяснилось, что новый директор ничего не знал о финансовых счетах, отчетности и местонахождении «своей» организации. Налоговики передали информацию в полицию, где оперативники управления экономической безопасности возбудили уголовное дело.

Фигурант полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града, а еще в Кемерово прибыл уникальный «Поезд Победы».