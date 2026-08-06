На дорогах Кузбасса выставят экипажи ДПС и скрытый патруль в рамках рейда

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На аварийно-опасных участках дорог Кузбасса стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое продлится по 9 августа. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Главная цель масштабных проверок - профилактика ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Для пресечения нарушений правил обгона на трассах дежурят дополнительные экипажи ДПС, а также применяется скрытый патруль.

С начала года в регионе произошло 75 таких аварий, в которых 24 человека погибли и еще 143 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что за семь месяцев кузбасские автоинспекторы уже пресекли более 7 000 выездов на встречную полосу.

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