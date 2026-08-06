Кодовое слово «Апельсин»: мошенники лишили кузбассовца машины, сбережений и прибавили долгов

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74-летний житель поселка Металлплощадка стал жертвой крупномасштабной мошеннической схемы и потерял свыше 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Обман начался со звонка афериста, представившегося сотрудником пенсионного фонда. Доверчивый пенсионер назвал СМС-код для «перерасчета пенсии», после чего получил сообщение об «атаке мошенников» и инструкции, как связаться с якобы представителями правоохранительных органов. В течение месяца лжесотрудники убеждали мужчину купить новый телефон, снять все сбережения и продать автомобиль Volkswagen Touareg за 1,5 миллиона рублей. Все наличные, а также 1,2 миллиона рублей, взятые в долг у знакомого, доверчивый кузбассовец лично передавал курьерам по кодовому слову «Апельсин».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), оперативники проводят комплекс мероприятий по поиску преступников - им грозит до 10 лет лишения свободы.

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