В Кемерове у школы №60 временно отключили светофор

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове на улице Елыкаевской сегодня временно отключится светофор возле школы №60 им. Ю.В. Бабанского. Об этом предупредили в администрации города.

Светофор не будет работать с 09.00 до 12.00. В это время специалисты проведут плановые работы на электрических сетях в районе дома №151 по улице Елыкаевской.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и проезжать данный участок, строго руководствуясь правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града, а еще в Кемерово прибыл уникальный «Поезд Победы».