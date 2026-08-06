В Кузбассе растет популярность пунктов проката вещей для младенцев

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе растет спрос на бесплатные пункты проката вещей для новорожденных. На прошлой неделе власти региона приняли решение сделать клиентами этих пунктов все кузбасские семьи, где родителям не исполнилось 35 лет.

Губернатор Кузбасса рассказал, что после расширения программы число обращений в территориях заметно увеличилось. Молодые родители активно берут во временное пользование автокресла, прогулочные коляски, стульчики для кормления, манежи, ходунки, видеоняни и зимние санки.

Глава региона отметил, что при запуске этой меры поддержки опирался на собственный опыт отца троих детей: покупать и регулярно обновлять вещи по мере роста ребенка требует значительных трат, поэтому возможность взять все необходимое бесплатно существенно помогает семейному бюджету.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.