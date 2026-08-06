В Кемерове пристава наказали за бездействие по делу о невыплате алиментов

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В Рудничном районе Кемерова прокуратура помогла местной жительнице добиться выплаты алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей - девятилетнего сына и 14-летней дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Бывший супруг заявительницы длительное время игнорировал решение суда и не выплачивал средства, а судебные приставы не принимали своевременных мер для взыскания долга. Чтобы исправить ситуацию, районная прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП России по Кузбассу.

После этого исполнительные действия активизировали, виновного сотрудника службы приставов привлекли к дисциплинарной ответственности, а с должника принудительно взыскали 315 тысяч рублей. Исполнение алиментных обязательств находится под дальнейшим контролем прокуратуры.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.