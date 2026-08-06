Жители Кузбасса добились покоса травы у дома

Фото: пресс-служба ГЖИ.

В Белове привели в порядок придомовую территорию многоквартирного дома №30 на улице Железнодорожной. Об этом сообщили в Госжилинспекции Кузбасса.

Ранее жители обратили внимание на сильно заросший травой двор и пожаловались на бездействие коммунальщиков. Инспекторы быстро отреагировали на обращения горожан и направили управляющей организации официальное требование устранить нарушение.

В результате управляющая компания провела покос травы и привела придомовую территорию в надлежащий вид.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.