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НовостиОбщество6 августа 2026 4:07

Жители Кузбасса добились покоса травы у дома

В Белове управляющая компания привела в порядок заросший двор по требованию инспекторов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба ГЖИ.

Фото: пресс-служба ГЖИ.

В Белове привели в порядок придомовую территорию многоквартирного дома №30 на улице Железнодорожной. Об этом сообщили в Госжилинспекции Кузбасса.

Ранее жители обратили внимание на сильно заросший травой двор и пожаловались на бездействие коммунальщиков. Инспекторы быстро отреагировали на обращения горожан и направили управляющей организации официальное требование устранить нарушение.

В результате управляющая компания провела покос травы и привела придомовую территорию в надлежащий вид.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.