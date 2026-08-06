Токсиколог из Кузбасса объяснил, как избежать «передозировки» SPF-кремом

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил о рисках использования солнцезащитных кремов с популярным химическим фильтром оксибензоном (бензофеноном-3).

Это вещество используется с 1970-х годов, однако в ряде стран (например, на Гавайях и в Таиланде) оно уже запрещено из-за вреда для окружающей среды, а в ЕС и Японии его концентрация строго ограничена.

По словам специалиста, оксибензон быстро проникает через кожу в кровь и может вызывать фотоаллергический или контактный дерматит, сильное жжение, сыпь и волдыри. УФ-лучи расщепляют его молекулы с выделением свободных радикалов, повреждающих клетки, а при частом обновлении крема вещество накапливается в коже.

Токсиколог рекомендует внимательно изучать состав и избегать Oxybenzone и Benzophenone-3, особенно при чувствительной коже, а также для детей и беременных женщин. Взамен лучше выбирать средства на базе минеральных фильтров (оксида цинка и диоксида титана) и обязательно проводить аллерготест на сгибе локтя за 24 часа до использования.

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