Пять новых автопавильонов появятся на кузбасской трассе до конца августа

Фото: Дирекция автодорог Кузбасса.

В Прокопьевском муниципальном округе до конца августа капитально обновят пять автобусных остановок. Об этом сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

Специалисты отремонтируют сами площадки и установят новые современные автопавильоны. Масштабные работы идут в районе пересечения трех автомобильных трасс: Ленинск-Кузнецкий - Киселевск, Карагайла - Трудармейский - Михайловка и Карагайла - Октябрьский.

К настоящему моменту дорожники полностью завершили устройство заездных карманов и посадочных площадок. В ближайшие дни на объектах смонтируют новые павильоны для пассажиров.

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