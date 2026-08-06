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НовостиОбщество6 августа 2026 5:04

Пять новых автопавильонов появятся на кузбасской трассе до конца августа

На трассе в Прокопьевском округе капитально отремонтируют пять автобусных остановок
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Дирекция автодорог Кузбасса.

Фото: Дирекция автодорог Кузбасса.

В Прокопьевском муниципальном округе до конца августа капитально обновят пять автобусных остановок. Об этом сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

Специалисты отремонтируют сами площадки и установят новые современные автопавильоны. Масштабные работы идут в районе пересечения трех автомобильных трасс: Ленинск-Кузнецкий - Киселевск, Карагайла - Трудармейский - Михайловка и Карагайла - Октябрьский.

К настоящему моменту дорожники полностью завершили устройство заездных карманов и посадочных площадок. В ближайшие дни на объектах смонтируют новые павильоны для пассажиров.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.