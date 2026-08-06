Более ста тысяч кузбассовцев прошли обучение в школах здоровья

Более ста тысяч жителей Кузбасса прошли обучение в школах здоровья, где врачи помогают пациентам справляться с хроническими заболеваниями и минимизировать риски ухудшения самочувствия. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.
На бесплатных занятиях пациентов учат правильно контролировать свое состояние, принимать лекарства, сбалансировано питаться и подбирать безопасные физические нагрузки.
Кроме того, в медицинских учреждениях работают специальные направления для будущих родителей, помогающие подготовиться к рождению ребенка и уходу за ним в первые месяцы жизни.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Народной программы Единой России.
Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.