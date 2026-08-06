Более ста тысяч кузбассовцев прошли обучение в школах здоровья

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Более ста тысяч жителей Кузбасса прошли обучение в школах здоровья, где врачи помогают пациентам справляться с хроническими заболеваниями и минимизировать риски ухудшения самочувствия. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

На бесплатных занятиях пациентов учат правильно контролировать свое состояние, принимать лекарства, сбалансировано питаться и подбирать безопасные физические нагрузки.

Кроме того, в медицинских учреждениях работают специальные направления для будущих родителей, помогающие подготовиться к рождению ребенка и уходу за ним в первые месяцы жизни.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Народной программы Единой России.

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